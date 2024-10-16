Kadriye Olgar, okurlarıyla buluştu

Başarılı girişimci iş kadını ve toplum gönüllüsü Kadriye Olgar, yeni kitabı "Hayatın Şifreleri" ile okurlarıyla buluştu. Tecrübelerinden ve iş yaşamındaki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı bu eser, başta gençler olmak üzere her yaş grubundan bireylere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Kadriye Olgar, kitabının lansmanını ve imza gününü Vadistanbul'da, kurucusu olduğu SPX MEGA mağazasında gerçekleştirdi. Etkinliğe Olgar’ın dostları, sevenleri ve okurları yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen imza gününde, Kadriye Olgar okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı buldu ve kitabının hikayesini paylaştı. Olgar, kitabıyla ilgili duygularını paylaşırken şunları söyledi: "Hayatın her aşamasında karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak ve başarılı olmak için doğru şifreleri keşfetmek gerekiyor. Bu kitabı yazarken kendi hayatımdan edindiğim dersleri okurlarımla buluşturmayı amaçladım." dedi. Bu ilham verici kitap ve etkinlikle Kadriye Olgar, iş dünyasında ve topluma katkılarıyla tanınan güçlü kadın kimliğini bir kez daha pekiştirdi. Ayrıca 35. yılına giren SPX mağazalarının da 35. yılı kutlandı.