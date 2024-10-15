55. yıla özel sergi

Bugüne kadar sektördeki önemli isimleri mezun eden Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni öğrencileri mezuniyet sonrası da bağlarını kopartmıyor. Fakültenin 1969 yılı mezunları bu yıl mezuniyetlerinin 55. yılını bir dizi özel etkinlikle kutluyor. Etkinlikler kapsamında; 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek karma sergide, 16 sınıf arkadaşının sanat eserleri ve edebi çalışmaları sergilenecek. Resim, fotoğraf, seramik, çini ve gemi maketi gibi eserlerin yanı sıra kitapların da yer alacağı serginin açılışı, 14 Ekim 2024 günü saat 14.00’te Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Hakan Çakır tarafından gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 18 Ekim 2024 tarihinde Bornova Villa Levanten’de düzenlenecek gala yemeği ile son bulacak. Özel yemekte, “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1969 Mezunları 55 Yıl Öncesi Karikatür Anıları” isimli kitap da katılımcılara sunulacak.