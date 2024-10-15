Boğaz'da ihtişamlı düğün...

Four Seasons İstanbul’da gerçekleşen bu rüya gibi düğüne iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

SİBEL CAN VE MAHSUN KIRMIZIGÜL AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Düğünde sahne alan ünlü sanatçılar Sibel Can ve Mahsun Kırmızıgül, konuklara müzik ziyafeti sunarak geceye damga vurdu. Yıllar sonra aynı sahnede buluşan iki sanatçı, Dönmez ve Bayram ailelerinin bu özel gününü kutlayarak gelin ve damada bir ömür boyu mutluluk diledi. Davetliler, gecenin ilerleyen saatlerinde Sibel Can ve Mahsun Kırmızıgül’ün şarkıları eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.