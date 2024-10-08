Genç sanatçıdan ilk solo sergi

Serginin açılışında eserlerine gösterilen yoğun ilgi, sanatın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin kalplerinde yankı buldu. Cemiyet hayatının tanınmış isimleri de Dila Naz Akgün’ü bu önemli anında yalnız bırakmadı. OvooArt’ın özenle organize ettiği sergi Kethüda Hamamı’nda 5-12 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Dila Naz Akgün, sergisini geçtiğimiz günlerde vefat eden eşi Öner Akgün'ün babası Dr. Erdal Akgün’e ithaf ederek, sanatın hayatın döngüselliği ile nasıl iç içe geçtiğini vurguluyor. Sergisi hakkında düşüncelerini paylaşan Akgün, şöyle diyor: "Bu sergide Havva'nın incir yaprağından, uygarlıkların güç gösterisine, doğaya, sevgiye, estetiğe ve modernizme uzanan bir anlatım bulacaksınız. Eserlerimde kimi zaman sadelik, kimi zaman karmaşa, öfke, sevgi ve umut yer alıyor. Tüm bu duygular, Havva'dan bugüne kadar yaşanan tüm deneyimlere adanmıştır."