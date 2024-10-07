Erbil’den “Yatay Derinlik Kitabı”...

Türk Çağdaş Resim sanatının yaşayan efsanelerinden Devrim Erbil’in tüm dönemlerinden eserlerini içeren “Yatay Derinlik” sergisi, geçtiğimiz aylarda MAJİ Art Gallery’de sanatseverlerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise bu benzersiz sergi, Prof. Dr. Uğur Batı’nın kaleminden çıkan bir kitap olarak sanat dünyasında ölümsüzleşti. Kitabın lansmanı, MAJİ Art Gallery sahibi Gaye Donay’ın önderliğinde Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel’de gerçekleşti. Türk sanat dünyasının önemli koleksiyonerlerinden Çiğdem Sabancı’nın katkılarıyla yapılan etkinlikte, oyuncu Tamer Levent, sunucu ve oyuncu Seray Sever, Nilüfer Aladdinoğlu, Meri Maliki, Nezihe Kılıç, Sevgi İsfendiyaroğlu, Gaye Sökmen, Sevda Akgün, Ahmet ve Sevtap Dördüncü gibi önemli isimler davetli olarak yer aldı.