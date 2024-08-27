Ceylan kardeşler Bodrum'da...

Katıldığı yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle herkesin takdirini kazanan ve "iyilik meleği" olarak anılan Ebru Ceylan, İstanbul'daki işlerini tamamladıktan sonra Bodrum'da soluğu aldı. Abisi Uğur Ceylan ile vakit geçirmek için Bodrum'a gelen Ebru Ceylan, Gündoğan’daki lüks Mirava Otel’de konaklıyor.Tüm kış boyunca düzenli olarak yoga eğitimi alan ve bu eğitimlerin faydasını fazlasıyla gören Ceylan, iskelede denize girerken dikkatleri üzerine topladı. Fit vücudu ve güzelliğiyle göz kamaştıran Ceylan, tatilde hem dinlenip hem de spor yapmayı ihmal etmiyor. Yardımseverliği ve çalışkan kişiliğiyle bilinen Ceylan, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek teşkil ediyor.