Bodrum'da sanat rüzgarı...

10 heykeltıraş ile 5 ressamın eserlerine ev sahipliği yapan “AILLA’DA” sergisi Ailla Yalıkavak’ta açıldı. Sergi, “Ay’ın ve Güneş’in etrafında görülen eşsiz halka”yı temsil eden “Ayla” dan ilham alan küratör Selvin Cuhruk Gafuroğlu’nun sanat adına bir “Ayla” oluşturduğunu düşündüğü sanat eserlerinin seçkisinden doğdu. Davette açılış konuşmasını yapan Galeri Selvin Kurucusu Selvin Cuhruk Gafuroğlu; “Galeri Selvin olarak 1985 yılından bu yana amacımız sanatın resim, heykel, özgün baskı ve seramik gibi farklı dallarıyla insanları buluşturmak oldu. AILLA’DA sergimizde on beş kişilik sanatçı ekibimizle eserlerinin bir seçkisini sanatseverlerin beğenisine sunmak istedik. Bize kapılarını açan, eserlerin sergilenmesinde desteklerini esirgemeyen Ailla’da ailesine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

AILLA Yalıkavak Genel Müdürü Deniz Arkayın; “Bu yıl açılışını yaptığımız mansion tarzı otelimizde misafirlerimizi görsel bir şölenle karşılayalım istedik. İlk iş birliğimizi Galeri Selvin ile yapmak bizim için çok değerli. Hem otel misafirlerimizi hem de Bodrum sanat severlerini heykeltıraş ve resim seçkisinden oluşan özel bir sergi ile buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Toplamda 70 eserin sergilendiği karma sergide eserleri yer alan sanatçılar; Buket Aslantepe, Burçe Övül Atal, Mersad Berber, Malik Bulut, Naz Can, Neslihan Demircioğlu, Uğural Gafuroğlu, Bahri Genç, Evrim Kılıç, Aydemir Ökmen, Ekber Sürsal, Zeynep Torun, Sanem Tufan, Ada Uzundede ve Akın Yıldırım. 30 Eylül’e kadar açık olacak “AILLA’DA” sergisi her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.