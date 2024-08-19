Bodrum'da keyifli gece...

Bodrum Turgutreis'in en özel projesi Mavi Arya, sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. 200’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede ünlü sanatçı Zuhal Olcay sevilen şarkılarıyla Mavi Arya sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçen Mavi Arya’nın gecesinde Güvenç Dağüstün de eşsiz performansıyla sahne alırken, piyanoda Burçin Büke, çelloda Çağ Erçağ, davulda Turgut Alpbekoğlu, kemanda Ulaş Kurugüllü ve kanunda Tahir Aydoğdu gibi ünlü müzisyenlerden oluşan orkestranın performansı büyük alkış aldı.