Magazin Hattı

Başarım Sensin'den yardım gecesi...

Başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, Bodrum’da olan gönül dostlarının katılımıyla yardım gecesi düzenledi

Giriş: 14 Ağustos 2024 Çarşamba
Başarım Sensin'den yardım gecesi...

Başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, Bodrum’da olan gönül dostlarının katılımıyla Yalıkavak Şişko Perihan’da bir yardım gecesi düzenledi. Davetten elde edilen gelir, Başarım Sensin Derneği’nin gönül çatısında olan üniversite öğrencilerinin burs fonuna aktarıldı. Yalıkavak Şişko Perihan’da gerçekleşen eğlence dolu davete tarih- sanat ve seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu da konuşmacı olarak katıldı ve yeni çıkardığı ‘Bana Felsefe Yapma – Eğlenceli Felsefe Tarihi’ kitabını konuklara imzaladı. Dernek yönetim kurulu üyelerinin ( Şule Argüder, Özge Argüder Sander, Elif İnci Aras, Gülnaz Sezgin, Yeşim Manav, Mine Aksu, Nurgün Kemalbay) misafirlerle tek tek ilgilendiği geceye cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz, Işıl Reçber, Ayfer Toprak, Meral Kosif gibi isimlerin katıldığı eğlence dolu gecede Başkan Şule Argüder, gençlerimize eğitim ışığı olmak için güzel projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Argüder organizasyona katılan tüm misafirlerine teşekkür ederek gecede konuşmacı olarak bulunan Serda Büyükkoyuncu’ya katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başarım Sensin Derneği

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