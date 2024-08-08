’Bodrum Yeşili' projesi özel davetle tanıtıldı

Pernod Ricard Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen davete Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay, Evin Tümay, Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik, Levent Erden, Şeyda Tomruk, Erman Aras gibi isimler katıldı. Davetliler Bodrum Yadigarı Bahçesi içerisinde hazırlanan özel masa düzeninde Bodrum Mandalini deneyimi yaşarken, Levent Erden’in Bodrum ve Bodrum Mandalini hikayelerini dinleyip; Şef Fehmi Samancı’nın özel Bodrum Mandilini lezzetlerini tadımladı. Gece, sanatçı Jehan Barbur’un canlı performansı ve Pernod Ricard Türkiye’nin Bodrum Mandalinli ikramları ile devam etti.