Magazin Hattı

Bodrum'da tatilcileri bekliyor...

Temeli 1,5 asır önce İstanbul Bahçekapı’da atılan Hafız Mustafa 1864 Mandarin Oriental Bodrum’un içerisindeki şubesiyle de Türk ve dünya sosyetesine hizmet veriyor.

Giriş: 06 Ağustos 2024 Salı
Bodrum'da tatilcileri bekliyor...

Hafız Mustafa 1864, Türkiye’de ve globaldeki büyümesini sürdürüyor. İstanbul’da Sirkeci, Beyoğlu ve Nişantaşı’nın yanı sıra Antalya ve Bodrum’da da şubeleri bulunan Hafız Mustafa 1864, Mandarin Oriental Bodrum’un içerisindeki şubesiyle de Türk ve dünya sosyetesine hizmet veriyor. Otelin tüm baklavalarını servis eden Hafız Mustafa 1864, Bodrum şubesinde bugüne kadar aralarında dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe’nin CEO’su Thierry Stern ve iki Grammy ödüllü sanatçı Kylie Minogue gibi iş ile sanat dünyasının önde gelen yabancı isimlerine baklavayı tattırdı. Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ongurlar, “Bizim için müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarımızı korumak her şeyden önemli. Türkiye’nin lezzet elçisi olarak bu standartları korumak adına Bodrum şubemizdeki tüm tatlılarımız günlük ve taze olarak İstanbul’dan geliyor” dedi. Hafız Mustafa 1864’ün yeni şubelerinin açılma heyecanı içinde olduklarını söyleyen Ongurlar, sözlerini sürdürdü: “İlk etapta Dubai’de yeni şubelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında ise Londra’nın en prestijli caddesi olan Knightsbridge’de ünlü alışveriş merkezi Harrods’ın tam karşısında hizmet vermeye başlayacağız.”


Hafız Mustafa 1864

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