Sezon trendleri belirlendi...

Moda tasarımcısı ve aynı zamanda Mel’s Design’in sahibi Melda Aksu ile cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, MacKenzie-Childs sahibi Berrin Ak, önceki gün Novikov Bodrum’da bir davet verdi. Gülşah Çınar’ın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, sezon trendlerinin yeni koleksiyonunu misafirlerine tanıtan Melda Aksu ve Berrin Ak, verdikleri muhteşem davet ile yaza damga vurdu. Doğum günü olan Melda Aksu’ya sürpriz yapan dostları, hazırladıkları pasta ile Melda Hanım’ın yeni yaşında yanında oldular. Bu sürpriz karşısında çok şaşıran Melda Aksu, doğum günü pastasını dostlarıyla birlikte kesti. Davete katılanlar arasında Esra Öztürk, Elif İnci Aras, Serap Sarı, Ebru Beyzadeoğlu, Tuğçe Peksayar, İpek Gümüşoğlu, Aysel Akçay, Çiğdem Yüksel gibi yaklaşık elli seçkin davetli vardı.