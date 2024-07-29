13. yıla özel kutlama

Çift, özel günlerini sevdikleriyle paylaşarak bir araya geldi ve bu anlamlı günü özel bir pasta ile taçlandırdı. Kendilerine eşlik eden yakın aile dostları ve komşuları ile birlikte sıcak bir ortamda kutlamalarını gerçekleştiren Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı. Barış Baran Aras, kutlama sırasında yaptığı kısa konuşmada, "Eşim Elif İnci ile birlikte geçirdiğimiz bu 13 yıl, hayatımızın en değerli ve anlamlı yılları oldu. Oğlumuz Atlas ile birlikte daha nice mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı. Kutlamanın ardından misafirler, Bodrum'un eşsiz manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras çifti, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi ve sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.