Bodrum'da keyifli tatil...

Ünlü ve başarılı iş insanı Volkan Büyükhanlı Bodrum'da bulunan oteli Caressa'da ünlü dostlarını ağırladı. Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve son Euro lig şampiyonu Başantranörü Ergin Ataman'ı misafir eden Volkan Büyükhanlı son aldığı sürat teknesiyle Ege koylarında hızlı bir tur attı. Ahmet Büyükhanlı otelin iskelesinde misafirleriyle ilgilenerek bol bol sohbet etti ve denize girmemesi dikkat çekti. Şampiyon Koç Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girdi ve keyifli bir gün geçirdi.

Hakan YAĞCI