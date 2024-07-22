Tilkicik Koyu'nda sanat daveti...

Dünya çapında tanınmış Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların heykel ve resimlerinden oluşan dikkat çekici seçki, Nurçe Erben ev sahipliğinde Ruins Bodrum’un sofistike atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Sevil Dolmacı Gallery ve Ruins Bodrum iş birliği ile hayata geçen ve dünyaca önemli sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Golden Hour’ sergisinin açılış daveti, iş, sanat ve cemiyet çevresinden önemli isimleri bir araya getirdi. Davetliler, Ruins Bodrum’un zarif ve lüks atmosferinin tadını çıkarırken, Sevil Dolmacı Gallery’nin etkileyici sanat koleksiyonunu keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik, Sevil Dolmacı Gallery’nin tarihi dokuları çağdaş sanatla birleştirme konusundaki ustalığını bir kez daha ortaya koydu. Işık ve zamanın muhteşem etkileşimi, sergilenen eserlerin adeta mücevher gibi parlamasına olanak tanıdı. ‘Golden Hour’ sergisi, Ruins Bodrum’un zarafet ve lüksü buluşturan atmosferinde, Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki ile sanat tutkunlarına Bodrum’da eşsiz bir deneyim yaşattı. Sergide, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ gibi Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinin eserlerinden, uluslararası üne sahip Meksikalı sanatçı Bosco Sodi’nin işleri, Rafael Gomez Barros’un enstalasyonları, Robert Indiana’nın resimleri ve Tony Cragg’in heykeline dek çarpıcı eserler izleyenlerle buluştu.