Magazin Hattı

Tilkicik Koyu'nda sanat daveti...

Sevil Dolmacı Gallery, Bodrum’un Tilkicik koyunda konumlanan Ruins Bodrum ile lüks deneyime sanatın da eşlik ettiği özel bir projeye imza attı.

Giriş: 22 Temmuz 2024 Pazartesi
Tilkicik Koyu'nda sanat daveti...

Dünya çapında tanınmış Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların heykel ve resimlerinden oluşan dikkat çekici seçki, Nurçe Erben ev sahipliğinde Ruins Bodrum’un sofistike atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Sevil Dolmacı Gallery ve Ruins Bodrum iş birliği ile hayata geçen ve dünyaca önemli sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Golden Hour’ sergisinin açılış daveti, iş, sanat ve cemiyet çevresinden önemli isimleri bir araya getirdi. Davetliler, Ruins Bodrum’un zarif ve lüks atmosferinin tadını çıkarırken, Sevil Dolmacı Gallery’nin etkileyici sanat koleksiyonunu keşfetme fırsatı buldu.


Etkinlik, Sevil Dolmacı Gallery’nin tarihi dokuları çağdaş sanatla birleştirme konusundaki ustalığını bir kez daha ortaya koydu. Işık ve zamanın muhteşem etkileşimi, sergilenen eserlerin adeta mücevher gibi parlamasına olanak tanıdı. ‘Golden Hour’ sergisi, Ruins Bodrum’un zarafet ve lüksü buluşturan atmosferinde, Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki ile sanat tutkunlarına Bodrum’da eşsiz bir deneyim yaşattı. Sergide, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ gibi Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinin eserlerinden, uluslararası üne sahip Meksikalı sanatçı Bosco Sodi’nin işleri, Rafael Gomez Barros’un enstalasyonları, Robert Indiana’nın resimleri ve Tony Cragg’in heykeline dek çarpıcı eserler izleyenlerle buluştu.

Sevil Dolmacı Gallery

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Patron, dümene geçti...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile oğlu Kerim Rahmi, Bodrum'da tatil yapıyor
Magazin Hattı Bodrum'da keyifli tatil...

Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girerek keyifli bir gün geçirdiler.
Tatil Türkbükü'nde ultra lüks tatil...

Esra Dinçkök Türkbükü'nde demirlediği ultra lüks yatında tatiline dostlarıyla devam ediyor.
Magazin Hattı Tilkicik Koyu'nda sanat daveti...

Sevil Dolmacı Gallery, Bodrum’un Tilkicik koyunda konumlanan Ruins Bodrum ile lüks deneyime sanatın da eşlik ettiği özel bir projeye imza attı.

Magazin Hattı Bodrum'da unutulmaz gece...

Bodrum'da iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin bir araya geldiği unutulmaz bir gece yaşandı
Güncel Doğulu ile eğlendiler...

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Tatil Bodrum müdavimleri...

İş dünyasının ünlü isimleri müdavimi oldukları Bodrum'da keyifli yaz tatillerine devam ediyor.
Tatil Kız arkadaşıyla tatile çıktı

İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Güncel Hırvatistan'da ailece tatil...

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti Hırvatistan'da ailece tatil yapıyor.
Güncel Kavak, TFF yönetiminde...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yönetiminde Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer alıyor
Mekanlar Marmaris'te gastronomi şöleni...

Marmaris’in yemyeşil doğası ile harmanlanan Nuup, seçkin menüsüyle lezzetseverlerin radarında...
Güncel Bebekle ilk tatil...

Gökhan Kokuludağ ile Pırıl Çetindoğan bebekli ilk tatillerine çıktı. İkili, Cannes'ta tatil yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.