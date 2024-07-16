26. yıllarını kutladılar

Ünlü iş insanı Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk, birlikte geçirdikleri keyifli tatilin yanı sıra 26. evlilik yıldönümlerini de kutluyorlar. Öztürk çifti, yakın dostlarıyla birlikte özel bir akşam yemeği düzenleyerek mutlu bir şekilde bir araya geldi. Fatih Öztürk, tatillerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Eşimle birlikte Bodrum'un tadını çıkarıyoruz ve bu güzel şehirde geçirdiğimiz 26 yılın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Esra Öztürk ise evliliklerinin bu özel yıldönümünde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öztürk çifti, tatillerini dinlenerek ve denizin keyfini çıkararak geçirirken, 26 yıllık evliliklerinin sırrının birbirlerine olan destekleri ve birlikte vakit geçirmekten aldıkları keyif olduğunu vurguladılar. Fatih ve Esra Öztürk çiftinin Bodrum'daki tatil ve yıldönümü kutlamaları, yakın çevreleri tarafından da sevgi ve tebriklerle karşılandı.