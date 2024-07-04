11.yıla kutlama

Tarabya İngiliz Okulları, kuruluşunun 11. Yılında İngiliz Konsolosluğu bahçesinde bir davet düzenledi. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliği yaptı. Davette iş ve cemiyet hayatından konuklar, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Tarabya İngiliz Okulları Direktörü Darren Hugill, dünya standartlarında bir eğitim ile dünya klasmanının en tepesindeki üniversitelerden kabul alan öğrenciler mezun etmenin gururunu taşıdıklarını ifade etti. Mehmet Gültekin konuşmasında, Dünya üniversitelerine sınavsız kabul alan mezunlar yetiştiren Türkiye’deki ilk ve tek okul olduklarına vurgu yaptı. Gültekin ”Her yıl mezunlarımızın, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabuller alması şans ya da tesadüf değil, alt yapısı güçlü bir kurumda eğitim almanın sonucudur. Onlar istedikleri üniversitelere kabul kaygısı taşımaz, seçilen değil, okumak istediği bölümü ve üniversiteyi seçen olur. Öğrencilerimiz, farklı milletlerden kişilerle birlikte eğitim alarak, çok kültürlü bir dünyaya erken yaşlarında uyum sağlıyor.” dedi. Gecede konuklar Mustafa Sandal konseri ve DJ Burak Yeter’in performansı ile coşkulu saatler geçirdi.