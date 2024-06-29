Magazin Hattı

Yeni görevler, yeni hedefler...

Birçok sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapan Handan Yavuz şimdi de Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yönetimine seçildi.

Giriş: 29 Haziran 2024 Cumartesi
Yeni görevler, yeni hedefler...

2021'de kendine ait özel Medlook polikliniğini kuran Handan Yavuz iş hayatında olduğu kadar sosyal yaşamında da insanlara katkı sağlamak adına çeşitli vakıf ve derneklerde görev alıyor. Toçev, Koruncuk Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi daha birçok sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapan ve şimdide Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yönetimine seçilen Handan Yavuz yeni görevinde kadınlar için kolları sıvadı. Onlarla kendi bilgi birikimlerini paylaşıp Sağlıklı Yaşam, Anti Aging, Saç tedavisi, kliniğinde yeni kurduğu ağız ve diş sağlığı bölümünün yanısıra fiziksel, zihinsel ve ruhsal potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak içte sağlık dışta güzellik programları ile kadınlara her alanda desteğini sunacak.

Handan Yavuz

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