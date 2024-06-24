Caresse Art başladı...

Caresse Bodrum’un geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği ve kültür-sanat turizmine önemli bir katkıda bulunduğu Caresse Art’ın, bu yıl uluslararası bir nitelik kazandığı Artistic Integrity “Unity” için açılış daveti gerçekleşti. Küratörlüğünü Elçin Sümer’in üstlendiği, bu yıl uluslararası bir platforma taşınan ve mottosunu ‘’Artistic Integrity Unity’’ olarak belirleyen Caresse Art Projesi, 250’den fazla sanatçı ve 1000’den fazla eser ile kapılarını sanatseverlere açtı. 42.000 metrekarelik bir alanda otel mimarisiyle entegre bir şekilde sergilenen eserler sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerinden büyük bir ilgi gördü. Sezon boyunca solo sergiler ve bir dizi sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yaparak Caresse Bodrum'un etkileyici mimarisinde sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Caresse Art’ın Volkan Büyükhanlı ve Elçin Sümer ev sahipliğindeki açılış davetine Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil, Arzum Onan, Ayten Danışman, İzzet Öz, Yosun- Hüsnü-Asuman Güreli, Nurcan-Turgay Artam gibi isimlerin yanı sıra birçok sanatçı ve sanatsever katıldı.