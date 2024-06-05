Yaza merhaba daveti

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace yaza merhaba davetinin kokteyli otelin yenilenen Lobby Lounge & Bar alanında gerçekleştirildi. Yeni açılan Japon Restoranı Kumiko Sushi & More ikramlarıyla gerçekleşen kokteyl sonrası, misafirler muhteşem boğaz manzarası eşliğinde Izaka Terrace Executive şefi Serhat Eliçora‘nın hazırladığı lezzetli menü ile unutulmaz bir gece yaşadılar. Kendine özgü enerjisi ve sahne performansıyla son dönemlerin sevilen ismi Seda Mete‘nin hareketli ritimleriyle gece boyunca misafirler, yaz mevsimine eğlence dolu bir başlangıç yaptı. CVK Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Çevik’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.