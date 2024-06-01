Anlamlı etkinlik...

Prematüre bebeklerin hayata tutunmaları için çalışmalar gerçekleştiren Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), Hatay’da yapımı devam eden ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne destek sağlamak için özel bir davet düzenledi. Tekne gezisi eşliğinde gerçekleşen davette konuklar ERDODER’in faaliyetleri hakkında da bilgi sahibi oldu. ERDODER Başkanı Canan Göztepe konuklarla yakından ilgilendiği davette bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri de anlattı. Öğle yemeği sırasında bir konuşma yapan Göztepe, “Bugüne kadar birçok ilde ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ kurduk. Bu sayede birçok çocuk yaşama tutundu. Sizler sayesinde çok daha fazlasını başaracağız” dedi. Öğle yemeğinin ardından ERDODER’in genç destekçisi Paris Bıçakcı’nın doğum günü de kutlanırken Paris Bıçakcı, yeni yaşından iyilik mutluluk dileyerek pastasının mumlarını üfledi.