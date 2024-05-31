Güzellik etkinliği

Dünyaca ünlü kaş ve kirpik bakımı markası RevitaLash, hassas gözler için özel olarak geliştirilmiş RevitaLash Advanced Sensitive Kirpik Serumu’nu Pera Palace’da gerçekleştirdiği büyüleyici bir davetle kutladı. Moda, basın, cemiyet, iş ve sanat hayatından çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinlik, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Lansman davetinde ev sahipliğini üstlenen RevitaLash Cosmetics Başkan Yardımcısı Dariel Sidney ve Pasteur Commercial Türkiye Yöneticisi Ecz. Devrim Doğan, lansman ürünü RevitaLash Advanced Sensitive Kirpik Serumu’nu tanıtırken markanın hikayesini, misyonunu, gelecek vizyonunu ve markanın simgesi haline gelen “Daimi Pembe Kurdele” hakkında bir sunum gerçekleştirdiler. Davetin moderatörlüğünü ise Göksu Öngören Özgür üstlendi. Moda, basın, cemiyet, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davete; Hülya Kalyoncu, Kadriye Olgar, Arzu Kunt gibi ünlü isimler katılım sağladı.