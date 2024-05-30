Sanatta Engel Yok Vakfı'ndan etkinlik

Engelli bireylerin sanata ulaşmasında ve sanat ile sanatçıyı kavuşturmada köprü görevi gören Sanatta Engel Yok Vakfı, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşan Sanatta Engel Yok Vakfı, ziyaretçi akınına uğradı. Engelli bireylerin sanata ulaşmasında önemli rol oynayan vakıf, bir yandan sergiler, bir yandan da fuar gibi aktivitelerle engelli sanatçıların sesini duyurmaya devam ediyor. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, sanatın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla kurdukları vakfın faaliyetleriyle bugüne kadar çok sayıda engelli sanatçıya destek olarak eserlerini geniş kitlelerle buluşturma imkanı sunduklarını, bu fuarda da çok sayıda kişiye ulaştıklarını belirtti. Vakfın Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman da engelli bireylerin yaşamlarındaki engelleri kaldırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.