Golf tutkunları buluştu

Zamansız tasarımlarıyla sofralara ilham veren Jumbo, golf dünyasının önde gelen isimlerini Klassis Golf Kulübü’nde buluşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim turnuvanın finalini ve ödül törenini izleyen isimler arasındaydı. Hamit Altıntop, Erdem Kıramer ve Anıl Tetik’in de katılımcıları arasında olduğu Jumbo Golf Turnuvası 2024’e golf tutkunlarının ilgisi yoğundu. 1947 yılından bugüne, rafine zevkleri sofralarla buluşturan Jumbo’nun özel Golf Koleksiyonu da turnuva boyunca sergilendi. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada final erkekler A Kategorisi şampiyonu Klassis Golf Kulübü’nden Hıdır Eyidoğan olurken, Muhsin Bayramoğlu ikinci, Hamit Altıntop üçüncü oldu. Erkekler B Kategorisi şampiyonu Jong Weon, Choi, Erkekler C Kategorisi şampiyonu ise Hakan Balcı oldu. Kadınlarda A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Meiwan Ou şampiyonluğu kazandı. Aynı kategoride ikinci Evrim Çetin, üçüncü Ayşe Canan Ediboğlu olurken Kadınlar B Kategorisi şampiyonu da Dilek Bora Yıldız oldu.