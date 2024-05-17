Fırat çifti Cannes'da...

Bu yıl Chopard, festivalde Türkiye’den özel misafirlerini ağırlıyor. 77. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen Francis Ford Coppola’nın Megalopolis filminin prömiyerine Chopard Türkiye marka dostu Mert Fırat ve İdil Fırat katıldı. Mert Fırat, koyu mavi kadranlı platin L.U.C XP saati ile kırmızı halıda boy gösterdi. İdil Fırat ise Haute Joaillerie Koleksiyonu’ndan, 18 karat beyaz altın (toplam 169,36 karat) pırlanta kolyesi, armut biçimli ve markiz kesim pırlantalı küpeleri ve
pırlanta bileziği ile kırmızı halıda göz kamaştırdı.