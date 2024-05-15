Demircioğlu'ndan Present sergisi...

30 yılı aşkın süredir porselen ve stoneware malzemelerinden yarattığı eserleri ile dünyanın önde gelen prestijli sanat organizasyonlarında yer alan Tuba Önder Demircioğlu’nun 50 parça eserinin yer aldığı Present sergisini Ayşegül Dinçkök, İnci Aksoy gibi isimler ziyaret etti. Sanatçı, duygu ve düşüncelerin insan bedenindeki yansımalarından esinlenerek hazırladığı yeni koleksiyonuyla, mutluluğu, gülmeyi, sevinmeyi ve anı keyifle yaşamayı sembolize ediyor. Ming porselen ve stoneware çamuru gibi malzemelerle hazırlanan duvar heykellerinin öne çıktığı Present sergisinin yanı sıra Demircioğlu’nun mentorluk yaptığı 25 öğrencinin seramik eserlerinin yer aldığı ‘Black Sergisi’ de Gama Gallery’de eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, 14 Haziran’a kadar sürecek olan sergileri keşfederken aynı zamanda çeşitli söyleşilere ve seminerlere de katılma imkanına sahip olacaklar.