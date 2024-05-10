Bebek'te sanat günleri...

Sergisinde ‘’Düş’’ kavramını ele alan Didem Yağcı, düşlemenin asıl gerçeklik olduğuna değinerek düşlediğin her anın gerçekliği oluşturduğu bilgisini kavramsal bir bakış açısıyla ele alarak optik illüzyonlar, geometrik formlar ve eserlerinde kullandığı katmanlar ile rengarenk bir solo- şov ortaya çıkardı. Sarnıç’ın önüne yerleştirilen dış mekan heykeli ‘’Mucize’’ ile kişinin korkusuz bir şekilde düşleri ile bütünleştiğinde görüntü ve gerçekliğin özdeşleştiği, o düşü gerçekleştirmek için de sınırsız olasılıkların varoluşa geçme ihtimaline vurgu yapan Didem Yağcı, Küçük Bebek meydanındaki Bebek Sarnıcı'nda iç ve dış mekan heykellerinden oluşan Solo Sergisi ile görsel bir şov ortaya çıkardı. Sergi 7 Mayıs- 7 Temmuz 2024 Tarihlerinde Bebek’te bulunan tarihi yapı Bebek Sarnıcı’nda görülebilir.