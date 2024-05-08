Anneler Günü'ne özel etkinlik

Ahenk içinde bir yaşamın tohumlarını sayelerinde attığımız annelerimizin iyi ki var olduklarını dikkat çekmeyi amaçlayan etkinliğe aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu cemiyet, sanat ve moda dünyasından çok sayıda isim katıldı. İyi Ki Vakfı, İlksen Utlu ve Kulis 42 ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İyi ki Vakfı Kurucu Başkanı Füsun Kuran “Bugünün özel bir anlamı var çünkü annelerimize olan sevgimizi, saygımızı ve minnetimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Annelerimiz, yaşamlarımızı aydınlatan, sevgi dolu kılavuzlarımızdır. Onların fedakarlıklarını ve sevgilerini unutmamak ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Burada bir araya gelerek, annelerimize olan sevgimizi birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda, bu özel günü, değerli yazarımız İlksen Utlu'nun "Ahenk İçinde" adlı kitabından esinlenerek düzenlediğimiz sohbetlerle renklendiriyoruz.” dedi.