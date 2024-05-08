Ortaklarını ağırladı...

Yelda İpekli ve uluslararası peyzaj şirketi Işık Peyzaj, Stockholm’den gelen iş ortaklarını yakın dostları ile tanıştırdı. Kurşunlu Handa yapılan özel davete iş dünyası ve miamarlarda oluşan 20 kişi katıldı .Işık Landscape Global olarak uluslararası peyzaj projelerinde farklı ortaklıklarla büyüdüklerini belirten İpekli “Günümüzde peyzaj sadece bahçe ve bitki ile ilgili olmanın çok ötesinde , şehirlerin yaşamsal ihtiyacı. Şehir hayatının negative etkilerini azaltmak için kullanılan önemli bir bilim. Tüm dünyada iyi yaşamak için ön koşul olmaya başladı. Bizde Işık peyzaj olarak global projelerde iş ortaklarıyla büyüyoruz" dedi. Işık Peyzaj sahipleri Barış ve Baray Işık 25 yıllık bir firma olarak tecrübelerine güvenere yurtdışında büyüme kararlarını anlattılar.