Özel tanıtım

Sağlık ve beslenme sektörünün yenilikçi markalarından Velavit, menopoz dönemi kadınların özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen yeni ürünü MNP Collagen'i, özel bir lansman ile tanıttı. Ulus 29’da gerçekleşen etkinlikte cemiyet ve Influencer dünyasından birçok isim yer aldı. Longevity Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu ürün içeriği, kullanım avantajları ve menopoz döneminin kadınlar üzerindeki etkisi hakkında katılımcılara değerli bilgiler sundu. Etkinliğe; Aslı Gümüşel, Arzu Kunt, Burcu Şendir, Feryal Gülman gibi isimler katıldı. Ayşegül Çoruhlu, “Menopoz, kadınlar için doğal bir süreç olup yaşlanma belirtisi olarak algılanmamalıdır. Menopozun etkileriyle baş etmek için bilinçli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Menopozun etkilerini inkar etmek yerine, cildin sağlığı için gerekli önlemler alınmalıdır. Yaşlanma sürecinde, vücut kendini yenileme yeteneği azalabilir. Bu nedenle, hayat boyu kilo değişiklikleri yaşanmamış olsa bile, zamanın izleri vücutta beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının bir yansıması olarak görülebilir. Menopoz sonrasında, özellikle şeker hasarı gibi etkilerle karşılaşmak kaçınılmazdır.” diye belirtti.