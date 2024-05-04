“İktidar Tanımı” ve “Yeniden Üretim” eserleri...

Bağımsız sanatçılara alan açmak misyonuyla hayata geçen Loft Art, çok konuşulacak önemli bir

başka sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Loft Art’ın Nisbetiye On’daki mekânında ziyaret edilebilecek “Özkan Arı Art Academy +18 Young” sergisinde, sanatın geleceği olan üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tuval üzerine yansıttığı eserler sanatseverler ile buluştu. 30 Haziran 2024'e kadar ücretsiz olarak gezilebilecek sergide 20 bağımsız sanatçının eserlerine yer veriliyor.

Ferit TUĞLUK