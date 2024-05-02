Güzelleştiren davet

Dünyaca ünlü cilt bakımı markası Valmont, İsviçre Alp’lerinden aldığı ilhamla geliştirilen Prime Renewing Pack’in 40. yılını “Happy Mask” adıyla, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirdiği büyüleyici bir lansmanla kutladı. Valmont Happy Mask 40. Yıl Lansmanı’nda davetin en sahipliğini üstlenen 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ve Marka Müdürü Özge Yılmazer Can, Happy Mask’i tanıtan ilham verici konuşmalarıyla, markanın yolculuğunu ve gelecek vizyonunu anlattılar. Davetliler, özenle hazırlanmış ikramlar eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirirken, DJ Çetin Pınarlı’nın performansıyla dans ettiler. Davetliler uygulanan ışıltılı mutlu makyaj ile kendilerini özel hissederken keyifli bir makyaj deneyimi de yaşadılar. Davetin en göze çarpan detaylarında biri de özel tasarımla yapılan iki buçuk metre boyundaki pastaydı. Davetliler pastayla fotoğraf çekilmek için uzun sıralar oluşturdular. Moda, basın, cemiyet, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davete; Serap Sarı, Tuğçe Peksayar, Arzu Kunt, Özlem Güsar gibi ünlü isimler katılım sağladı.