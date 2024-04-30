Sanat, bilim ve eğlence dolu festival

Türkiye’nin en büyük çocuk festivali ‘’Çocukların Festivali’’ bu sene altıncı kez Ozmo ana sponsorluğunda 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM’de kapılarını aralıyor. Sanatın her dalına dokunan festivalde ‘içi içine sığmayan’ çocuklar için konser, tiyatro, sanat, bilim, gastronomi, dans atölyeleri başta olmak üzere 50’den fazla etkinlik yer alıyor. Çizgi filmlerden çıkıp gelen çok sevilen Meet and Greet karakterlerinin eğlenceli danslarıyla çocuklarıyla karşılayacağı festivalde; fizy Ana Sahnesi’nde ödüllü yarışmalar, dans gösterileri, perküsyon atölyeleri, illüzyon gösterileri, Süper Patates ve Kaçak Bezelye Tiyatrosu, Warner Bros’un çok sevilen kahramanları ve EnerjiSa ile sürdürülebilirlik atölyeleri de çocukları bekliyor.