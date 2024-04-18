Magazin Hattı

Nişantaşı'nda ışıl ışıl davet...

Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir, Meri Krutzo'nun Nişantaşı'ndaki ilk showroom'unu özel bir davetle açtı

Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe
Nişantaşı'nda ışıl ışıl davet...

Meri Krutzo'nun estetik vizyonu ile zarif tasarım anlayışını yansıtan İstanbul’daki ilk showroom’u, muhteşem bir açılışla kutlandı. Şehrin kalbinde, Nişantaşı’nda konumlanan göz alıcı mağaza, markanın sofistike ve çağdaş mücevher koleksiyonlarını göz kamaştırıcı bir şekilde sergiliyor. Markanın kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine Arzu Kunt, Arzu Önal, Amor Garibovic, Aycan – Aydan Karagöz, Ayşen Ketenci Ekşi, Selen Yılmaz, Berrak Tosyalıoğlu, Buket Kızıltan, Canan Haşhaş, Elif Taşangil İnce, Dilara Acar, Hande Ketenci Vardar, İkbal Aksoy Camcı, Hilal Tepe, Melisa Yazıcı, Merve Özkaynak, Sevgi Zeren, Sevil Delin ve Yasemin Kunt Ferah gibi moda ve cemiyet hayatından isimler katılım gösterdi. Her köşesi incelikle düşünülmüş yeni showroomda, Meri Krutzo'nun yenilikçi tasarımları, misafirlerin beğenisine sunuldu.




Meri Krutzo Ceren Öztürk Yılmaz

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