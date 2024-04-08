Magazin Hattı

Özel işbirliği!

Dünyada lüks yaşamın en önemli temsilcilerinden ELIE SAAB ileTor Holding, Türkiye’ye iki gayrimenkul projesi kazandırmak için anlaşma imzaladıklarını duyurdular.

Giriş: 08 Nisan 2024 Pazartesi
Özel işbirliği!

Dünyada lüks yaşamın en önemli temsilcilerinden ELIE SAAB ile yenilikçi projeleri ve küresel ortaklıklarıyla tanınan Türkiye’nin saygın şirketlerinden Tor Holding, Türkiye’ye iki gayrimenkul projesi kazandırmak için anlaşma imzaladıklarını duyurdular. Bu işbirliği, Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Yerel lüks segmentin dinamik bir dönüşüm geçirdiği bir zamanda, daha fazla küresel marka, yerel şirketlerle birlikte pazarda yer alıyor ve böylece kurumsal deneyim, bölgesel tercihlere uygun yenilikçi yaklaşımlarla bir araya geliyor. Bu ortaklık, Tor Holding'in gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını ELIE SAAB'ın efsanevi tasarım mirasıyla birleştirerek Türkiye'de lüks yaşamı yeniden tanımlamayı amaçlıyor. ELIE SAAB markasını taşıyacak projelerin ikonik konumlarda yer alacağı, birinin İstanbul’un merkezinde diğerinin ise yeşil ve mavinin birleştiği sakinlik ve huzur dolu bir lokasyonda yer alacağı biliniyor. Elie Saab’ın lüks ve zerafet dolu tasarımlarının Türkiye’nin göz alıcı manzaralarıyla çevrili eşsiz bir deneyim yaratması bekleniyor.

ELIE SAAB Tor Holding

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