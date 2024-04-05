Magazin Hattı

Kavak'tan, bayram mesajı...

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, bayram mesajıyla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Giriş: 05 Nisan 2024 Cuma
Kavak'tan, bayram mesajı...

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak: Bayramlar bizim en kıymetli geleneklerimizdir. Ramazan Bayramı, bir ay tutulan oruç sonrasında sofraların şenlendiği, evlerin neşeyle dolduğu bayramdır. Biz tüm aile fertleri her yıl bayramlarda annemizin evinde toplanırız, bu yıl da öyle yapacağız. Eskiden yeni bayramlık giysilerin alındığı, sabah büyük bir heyecanla uyanılan, herkesin birbirini ziyaret ettiği bayramlar şimdi biraz daha tatil fırsatı olarak görülür oldu. Evet tatile de gidelim ama bu kıymetli geleneği de yaşatalım. Büyükleri sadece telefonla aramayalım; onlar bizim çınarlarımız, tatili onları da ziyaret edecek şekilde planlamaya çalışalım. Çocuklara da bayram heyecanını yaşatalım ki bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarabilelim. Şeker tadında bir bayram geçirelim ama o muhteşem tatlı ikramlarını görünce de kendimizi kaybetmeyelim. Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, yaşlılarımızı ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir Ramazan Bayramı diliyorum.

prof. dr. zehra neşe kavak

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