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Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden iftar daveti

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay'da ekolojik sanat ve bilim atölyeleri yapımına destek olmak için iftar yemeği daveti düzenledi.

Giriş: 03 Nisan 2024 Çarşamba
Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden iftar daveti

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay'da depremzedelere yardım etmek ve çevreye duyarlı bir gelecek için çalışan bir yardım derneği olarak faaliyet göstermektedir. Hatay'da deprem sonrası ihtiyaç duyulan eğitim tesislerine destek olmak amacıyla bir kampanya başlatan dernek toplanan bağışlarımızla Hatay'da ekolojik sanat ve bilim atölyeleri yapımına destek olmak için çaba sarf etmekte. Bağış toplama süreçlerini duyurmak ve toplumun bu önemli projeye katılımını artırmak amacıyla dernek Develi Nişantaşı restoranında bir iftar yemeği düzenledi. Toplanan tüm gelir Hatay'da ekolojik bilim ve sanat atölyeleri yapımında kullanılacak. Dernek Başkanı Ebru Gizem Cevahir, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Toplanan bağışlarımızı Hatay'da eğitim alanında kullanarak, depremzedelerin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, ekolojik atölyelerin inşasıyla çevreye duyarlı bir geleceğe de adım atmak istiyoruz." şeklinde konuştu. 'Hayaller Gerçek Olsun Derneği olarak, bu etkinlik aracılığıyla toplanan bağışların Hatay'da ekolojik bilim ve sanat atölyeleri yapımında kullanılacağını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumun destek ve ilgisiyle, depremzedelere umut olmak ve çevreye duyarlı bir geleceğe katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Hayaller Gerçek Olsun Derneği

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