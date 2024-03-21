Sanat Kulübü'nden keyifli söyleşi

Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü'nün kurucusu Nurdan Akgün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Bee Goddess markasının kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin ve uluslararası seramik sanatçısı Melis Buyruk mücevher, tasarım ve sanat üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Üyeleriyle her ay moda, tasarım, mimari, mücevher ve gastronomi gibi konularda alanında uzman kişilerle bir araya gelerek sanatın farklı kollarında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Maison Yirmisekiz, bu ayın konusu olarak sanat ve mücevheri seçkin davetlilerin de katılımıyla unutulmaz bilgilerle işledi.