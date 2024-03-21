Seçim heyecanı...

Büyük Kulüp’te 24 Mart’ta yapılacak seçimlerin en favori başkan adayı Ali Ulvi Erim, ürettikleri vizyon ve projelerle fark yarattıklarını, Büyük Kulüp üyelerinin sesini yönetime taşımayı hedeflediklerini söyledi. Üye odaklı bir yönetimin temsilcisi olduklarını ifade eden Erim, 24 Mart’tan sonra, Büyük Kulüp’ü artık üyelerinin yöneteceğini belirtti. Favori başka adayı Ali Ulvi Erim Büyük Kulüp’te seçimler önceine verdiği iftar yemeğinde genç vedinamık bir kadro ile hazır olduklarını ifae etti. Beş adaylı seçimde, mevcut yönetimin içinden olmayan ve değişim söylemini Daha Büyük Daha Kulüp sloganıyla dile getiren tek başkan adayı Ali Ulvi Erim, çok beğeni olan yönetim ekibiyle birlikte, seçimin en iddialı adayı olarak gösteriliyor. 4 ana başlık ve 18 maddeden oluşan yönetim manifestosu ile daha şeffaf, daha hesap verilebilir ve daha kapsayıcı bir Büyük Kulüp anlayışının temsilcisi olan Ali Ulvi Erim, ürettiği somut 18 proje ile de kulüp üyelerinden büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz Şubat ayında kulübe ek bir maliyet getirmeyecek, sponsorları belli olan projelerin muhatapları ile “İyi Niyet Protokolü İmza Töreni” düzenleyen başkan adayı Ali Ulvi Erim’in bu yaklaşımının kulüpte bir ilk olduğu konuşuluyor.