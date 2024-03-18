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51. yıla kutlama

Kadriye Olgar, Güven Olgar’la evliliklerinin 51. yılını geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte kutladı.

Giriş: 18 Mart 2024 Pazartesi
51. yıla kutlama

Kadriye Olgar, Güven Olgar’la evliliklerinin 51. yılını geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte kutladı. Etiler Mek’te 51. yıl dönümlerini kutlayan Olgar çifti 50’ler 60’lar şapka konseptiyle misafirlerini ağırladı. 51 yıldır aynı sevgi ve saygıyla bugünlere geldiklerini söyleyen Kadriye Olgar, mutlu ve uzun evliliğin formülünü: “ Her ne şartta olursa olsun omuz omuza olabilmeyi, saygıyı her daim önemsemeyi ve ufak şeylerden kalp kırmamayı başarırsak güzel ve uzun evlilik de beraberinde gelir.” sözleriyle anlattı. Bu özel geceye katılan dostlarından hediye yerine TAMEV’e (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) bağış yapmalarını isteyen Olgar çifti yıl dönümlerinde anlamlı bir katkıda bulundular. Akşam boyunca dans eden çift, neşesiyle de maşallah dedirtti. Aynı zamanda oğulları Orkun Olgar’ın da 50. Yaş günü olması nedeniyle oğullarının da doğum günün kutlayan Kadriye ve Güven Olgar çifti pastasını ailesiyle birlikte kesti.

Kadriye Olgar Güven Olgar

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