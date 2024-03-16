Magazin Hattı

Yeni sezon atölyede tanıtıldı

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, yeni sezon gözlük modellerinin tanıtıldığı davette bir araya geldi.

Giriş: 16 Mart 2024 Cumartesi
Yeni sezon atölyede tanıtıldı

Atölye Gözlük İstinye'de bulunan mağazasında VanityEffect marka yeni sezon gözlük modellerinin tanıtıldığı davet iş ve sanat dünyasından ünlü isimleri buluşturdu. Atölye Gözlük İstinye'de bulunan mağazasında VanityEffect marka gözlüklerinin yeni sezon tanıtımı için şık bir davet düzenledi.Atöyle Gözlük mağazalarının kurucuları Esen Demir ve Kaan Parlakçakıl ev sahipliğinde düzenlenen davete cemiyet, sanat ve iş dünyasının seçkin simaları katıldı. Atölye Gözlük'ünVanityEffect markalı gözlükleri karizmatik ve cool seçenekleriyle yeni bir enerji gücüne sahip güneş gözlükleri renkleriyle dikkat çekiyor. Davette Esen Demir ve Kaan Parlakçakıl yeni modeller hakkında konuklarıyla tek tek ilgilenirken gözlük modelleri özellikleri ve tasarımlar hakkında detaylı bilgiler vererek örnek bir misafirperverlik sergiledi. Etkinliğe katılan misafirler beğendikleri modelllerialmayıda ihmal etmedi.

Yeni sezon atölyede tanıtıldı

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