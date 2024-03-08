İspanyol ve Türk kültürleri çağdaş sanatla buluştu!

Contemporary Istanbul, İspanyol ve Türk kültürlerini çağdaş sanatla buluşturan 19. Edisyonu şerefine verilen davet İspanya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Nüket Küçükel Ezberci'nin ev sahipliğinde 5 Mart'ta büyükelçilik rezidansında gerçekleşti ve 43. Arco Madrid Sanat Fuarı öncesinde 100'den fazla önde gelen sanat dünyası ismini ağırladı. Son yirmi yılda Contemporary Istanbul, uluslararası çağdaş sanat fuarı olarak, kültürler ve ülkeler arasında bir köprü rolü oynayarak önemli bir konuma gelmiştir. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, davette yaptığı konuşmada, fuarın misafir ülke projesini duyurarak, uluslararası platformda birçok bölge ve ülkeyi ağırlayarak yeni bağlantılar, keşifler, iş girişimleri ve dostluklar kurma misyonuna vurgu yaptı. Contemporary Istanbul'un İspanya'ya taşınmasına olanak tanıyan misafirperver ev sahibi Sayın Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ali Güreli "Bu yıl fuarımız, İspanya'dan küratöryel seçki ile seçilen galerileri ağırlayacak ve İspanya'nın önde gelen kurum ve müzelerinin temsilcileri ile koleksiyonerleri İstanbul'da ağırlayacak. Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen CIF Dialogues bölümünde paneller serisi fuar programında yer alacak. İspanya'nın önde gelen sanat kurumları, galeriler, koleksiyonerler, sanatçılar ve hem Türkiye'den hem de İspanya'da ortaklıklar yapan şirketler ile ülkeler arasında çağdaş sanat yoluyla yeni köprüler kuracağız. Bu yıl gerçekleşecek 19. Yaşımızda tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul'a davet ediyorum" dedi.