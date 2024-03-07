“Soft-Morphe” koleksiyonu...

Alex Katz’ın realist ve pop-art tarzı eserleriyle 3D printing sanatçısı Audrey Large’ın eserlerinden

ilham alınarak tasarlanan koleksiyon, geçmişin ve geleceğin modern sanat anlayışı arasında bir

köprü niteliğinde. Kreatif Direktör Ece Nayman bu koleksiyonun renk paletini Katz’ın Guggenheim’daki sergisinden yola çıkarak oluşturmuş ve desenlerin soyutluğuna da Large’ın Salone del Mobile kapsamında gerçekleştiriği sunumundan ilham alarak tasarlamıştır. Lacivert ve şeftali tonlarının kontrast şekilde öne çıktığı koleksiyonda, ana desenlerin trikoya uygunlanmış versiyonları koleksiyonun dikkat çekici parçalarını oluşturuyor. Oversize yağmurluk ve pantolon set gibi unisex modeller markanın hem kadın hem erkek müşterileri için alternatif görünümler arasında. Monogram desenin uygulandığı Jean takımlar, tayt setler ve tül parçalar ise sezonun anahtar parçaları. “Soft - Morphe”, Ace Nayman’ın varoluş amacını ve temsil ettiği tasarım dilini en iyi yansıtan koleksiyonlarından biri olup, markanın eğlenceli ve renkli bir yaz sezonuna hazır olduğunu bir

kez daha gösteriyor.