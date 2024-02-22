Academic Group’un “sağlıklı yarınlar için sağlıklı toplumlar” hedefiyle her ay düzenlediği “Academic Söyleşiler”in Şubat ayı konuğu, gastroenteroloji alanında uluslararası çapta çalışmaları bulunan, Dünya Gastroenteroloji Derneği tarafından “Master of WGO” ödülüne layık görülen ilk Türk ve kadın hekim Sindirim Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün oldu. Academic Hospital’da “Yüzyılın Hastalığı: Yağlı Karaciğer” başlığıyla herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin açılış konuşmasında Prof. Dr. Kavak, yağlı karaciğer hastalığının bir çağ yangını gibi tüm dünyayı sardığını vurgulayarak, “Peki, ne oldu da karaciğer yağlanması bu kadar artış gösterdi? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Karaciğer sağlığı neden önemli? Karaciğerimizi korumak için neler yapabiliriz? Geleceğe sağlıklı yol almak için bu soruların yanıtlarını bilmek ve ona göre bir yaşam sürmek hepimizin görevi. Bu nedenle değerli meslektaşım Prof. Dr. Tözün’ün karaciğer sağlığıyla ilgili uyarılarını dikkate almak, tavsiyelerini uygulayıp sağlıklı yaşam tarzını benimsemek çok kritik bir önem taşıyor” dedi.

Onur AYDIN