“Yalnızlık Paylaşılmaz”  sergisi...

Maçka Sanat Galerisi, Çağdaş Türk Şiiri’nin en özgün isimlerinden biri olan Özdemir Asaf’ın 100. yaşını farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla kutluyor. “Babama şükür: Beni Cumhuriyet ile yaşıt etmiş” diyen Özdemir Asaf’ın 100. yaşında gerçekleşen “Yalnızlık Paylaşılmaz” başlıklı grup sergisinde, Asaf’ın yalnızlığa bakışını onun şiirinden hareketle yorumlayan, fotoğraf, seramik, resim, heykel, tekstil, cam ve video gibi farklı disiplinlerden sanatçıların yapıtları yer alıyor. Ev sahibi ve kratör Didem Çapa bu özel serginin günümüz dünyasında kalabalıklar içinde daha çok yalnızlaşan insana ve kaçtığımız veya ihtiyaç duyduğumuz yalnızlık duygusuna odaklanan sergi, izleyicileri “Yalnızlığın Halleri” üzerine düşünmeye davet ettiğini ifade ediyor. Özdemir Asaf’ın, Yapı Kredi Yayınlardan çıkan bütün eserlerinin yer aldığı sergi kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat iş birliğinde etkinlikler de düzenlenecektir. Sergide yer alan sanatçılar: Ani Çelik Arevyan, Ayşen Urfalıoğlu, Barış Murathanoğlu, Bashir Borlakov, Bilge Alkor, Defne-Hamit Demirel, Esra Carus, Etem Şahin, Fatih Kızılcan, Gönül Nuhoğlu, Güçlü Polat, Güneş Çınar, Halit Demirel, Ömür Tokgöz, Rabia Seyhan, Serhat Kiraz, Seyhun Topuz, Tunç Ali Çam, Yıldız Moran.