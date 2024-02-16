Aslan, hayatını kaybetti!

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan dün gece rahatsızlığı sebebi ile kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Uluslararası birçok fuarlara imzasını atmış sanat dünyasının değerli ismi Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan dün gece rahatsızlığı sebebi ile kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalığı nedeni ile tedavi gören Hüseyin Aslan’ın 55 yaşında vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Hüseyin Aslan ilk defa resim ve heykel çalışmalarını antika ile birleştirerek sayısız kere düzenlemiş olduğu uluslararası fuarla Türk sanatının global alanda ilerlemesine çok büyük katkıda bulunmuştur. Demos Fuarcılık Hüseyin ve Sebahattin Aslan tarafından kurulmuş ve Istanbul ile başlayan daha sonra Bodrum ile devam eden uluslararası sanat fuarları ile yerli yabancı birçok sanatçı ve galeriye ev sahipliği yaparak görme ve görülme olanağı sağlamaktadır. Sanat hayatının en verimli zamanlarında yitirdiğimiz değerli Hüseyin Aslan’a türk ve dünya sanatına katkıları için sonsuz teşekkür ederiz.