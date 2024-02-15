Sağlıklı etkinlik!

Sağlıklı ve dengeli bir yaşamın kapılarını aralayan Velavit, yeni ürününü özel bir lansman ile tanıttı. Boop Kuruçeşme’de gerçekleşen etkinliğe cemiyet ve influencer dünyasından birçok seçkin sima katıldı. Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun anlatımıyla keyifli bir sohbet gerçekleşti. Bu özel etkinlikte, ürünün içeriği ve faydaları hakkında Ayşegül Çoruhlu ‘her zaman ve ileri yaşta formu korumak, zayıflamanın

bir sorun olmaması için bu ürün çıktı. Bu bir metabolizmayı gençliğe döndürme olayıdır. Ürün kullanılmaya başladığı andan itibaren , bıraktıktan sonra bile sindirime yardımcı, yağ yakma etkisini gösterir. Bu sebeple günlük kullanıma uygundur ve risk teşkil etmeden eczaneden satın alınan bu ürün her yaş grubuna uygundur.‘ diye belirtti. Ayrıca, katılımcılar ürünü deneyimleme fırsatı buldu ve sağlıklı yaşam pratiğine dair değerli bilgiler edindi. Etkinlik, sağlıklı ve lezzetli ikramları ile katılımcılardan tam not aldı. Etkinliğe; Burcu Şendir, Ayşe Burcu Kaya, Rüya Büyüktetik, Eda Güzelcik gibi isimler katıldı.