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Palazzo Gradenigo, Güneştekin Vakfı'na devredildi...

Palazzo Gradenigo'nun Güneştekin Vakfı'na devir teslim töreni gerçekleştirildi: Bu sonbaharda Gunestekin Art Refinery Venice kapılarını açacak

Giriş: 13 Şubat 2024 Salı
Palazzo Gradenigo, Güneştekin Vakfı'na devredildi...

Dünyanın en önemli sanat şehirlerinden biri olan Venedik'te Rönesans yapılarından Palazzo Gradenigo’nun devir teslim töreni yapıldı. Tören Venedik Karnavalı'na denk geldi. Öte yandan 2024’ün sonbaharında “Gunestekin Art Refinery Venice” kapılarını sanat dünyasına açması bekleniliyor. Asırlardır süren Venedik Karnaval'ı dünyanın dört bir tarafından ziyaretçinin de ilgisini çekiyor. Rengarenk kostümler, çeşitli şovlar, danslar ve sabahlara kadar süren eğlencelerin arasında Venedik’in Rönesans yapılarından Palazzo Gradenigo’nun devir teslim töreni de gerçekleşti. Yılda 40 milyona yakın ziyaretçi gelen, 365 günün tamamında kültürel faaliyetlerle dünyanın kültür ve sanat şehirlerinin en önemlilerinden biri olan Venedik’te bu yeni oluşum sanat çevrelerinde de heyecan yarattı.

GÜNEŞTEKİN VAKFI

Öte yandan 2024’ün sonbaharında “Gunestekin Art Refinery Venice” kapılarını sanat dünyasına açması bekleniliyor. Güneştekin Vakfı’nın desteklediği sanat merkezinde genç sanatçılara sergi ve tanıtım imkanı sağlanacak. Sanat merkezinde ayrıca dünyanın önemli sanat kurum ve vakıfları ile de işbirliği yapılacak.

“Gunestekin Art Refinery Venice”

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