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Şıklıkta 25. yıl...

İş insanı Mehmet Kutluay şıklıkta 25. yılını kutlayan markalarının özel koleksiyonlarını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Giriş: 12 Şubat 2024 Pazartesi
Şıklıkta 25. yıl...

2019 yılında İstanbul’un en seçkin lokasyonlarının başında yer alan Zorlu Center’da VIP Lounge konseptiyle hizmete açılan Art Mücevherat & Saat, 25 yıldır dünyaca ünlü markaların birbirinden özel tasarımlarını, şıklığı stilinin her detayına yansıtanlarla buluşturuyor. Mücevher ve lüks saat sektörünü yorumlayan Art Mücevherar & Saat Genel Müdürü Mehmet Kutluay şunları söyledi; “ 25 yıldır mücevher ve lüks saat sektöründe dünyaca ünlü markaların özel koleksiyonlarını ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Aksesuar şıklığınızı tamamlayan en önemli unsurların başında yer alıyor. Bu nedenle satışa sunduğumuz ürünlerde müşterilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre hareket ederek müşteri memnuniyetini ilk sıramıza yerleştirerek hareket ediyoruz.” Kullanıcıların mücevher ve lüks saat sektöründe yanlış bilgiler edinebildiklerinin de altını çizen Kutluay “ Maalesef ürün maliyetlerinin artması sektör ile ilgili az bilgisi olan kullancılar için yanlış yönlendirmeye neden olacak unsurlar içermeye başladı. Ancak mücevher ve lüks saat sektöründe doğru bilgi çok önemli. Fiyat performans karşılaştırmaları yapılırken güvenilir ve özellikle sertifikalı ürünlerin kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Bir mücevher ya da lüks bir saat seçtiğinizde mutlaka fiyat karşılaştırmalarını yapmalı, sertifikalarını sormalısınız. Günümüzde haksız rekabet ile uygun fiyatlar ile tüketicilerin yanlış yönlendirildiği bir çok örnek ile karşı karşıya kalmaktayız.” diye konuştu. Mücevher seçiminde özellikle kadınların seçici olduğunu belirten Kutluay, “Takı seçmek özellikle erkekler için bir hayli zor. Bizler en doğru yönlendirmeleri yapmak için burada müşterilerimizi ağırlarken 25 yıllık tecrübemiz ve alanında uzman kadromuz ile doğru hediyeyi seçkisinde ciddi bir emek harcıyoruz.” Yeni yılda özellikle özel hediyelerin de artışının olduğunu belirten başarılı iş insanı, 2024 için dünyaca ünlü markaların özel koleksiyonlarına VIP konsepti ile Zorlu Center’da bulunan mağazalarında yer vereceklerini duyurdu.

mücevher

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