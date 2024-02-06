Magazin Hattı

Şencan'dan görkemli defile...

Ünlü Modacı Melahat Şencan’ın Jamila Sarah markası ‘Ölçülü giyim’ defilesi İstanbul’un önde gelen tarihi mekanında gerçekleşti.

Giriş: 06 Şubat 2024 Salı
Şencan'dan görkemli defile...

Ünlü Modacı Melahat Şencan’ın Jamila Sarah markası ‘Ölçülü giyim’ defilesi Olden 1545’de gerçekleşti. Demet Şener ile Wilma Elles’in baş manken olarak yer aldığı koreografisini Asil Çağıl’ın yaptığı defileye Berrin Zorlu, Buket Taşdelen, Arzu Kunt, Zafer Kozanoğlu gibi cemiyet, siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Görkemli Organizasyon Semra Türk ve Ceren Hatipoğlu imzası taşıdı. Defilede 11 İli kapsayan 6 Şubat 2023 büyük deprem felaketi unutulmazken salonda hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Jamila Sarah Melahat Şencan

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